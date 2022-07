Amici 22: torna Arisa tra i professori? L'indiscrezione (Di lunedì 18 luglio 2022) Arisa tornerà ad Amici 22? Pare che la cantante sia pronta a riprendere la sua posizione nel cast dei professori del talent di Maria De Filippi. Rosalba aveva abbandonato Canale 5 per partecipare a Ballando con le Stelle. Esperienza fortunata, dal momento che ha vinto l'edizione insieme al maestro Vito Coppola. Dopo questa breve pausa in Rai, sembrerebbe essere in trattativa con l'equipe della moglie di Maurizio Costanzo, come rivelato da TvBlog. Con il ritorno di Arisa ad Amici di Maria De Filippi, tuttavia, ci sarebbe l'esigenza di ridisegnare la commissione dei professori. Le cattedre sarebbero in esubero, perciò tra i coach ci sarà un addio inaspettato. Chi se andrà tra Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli? Da non escludere anche la possibilità che ci siano dei colpi di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 luglio 2022)tornerà ad22? Pare che la cantante sia pronta a riprendere la sua posizione nel cast deidel talent di Maria De Filippi. Rosalba aveva abbandonato Canale 5 per partecipare a Ballando con le Stelle. Esperienza fortunata, dal momento che ha vinto l'edizione insieme al maestro Vito Coppola. Dopo questa breve pausa in Rai, sembrerebbe essere in trattativa con l'equipe della moglie di Maurizio Costanzo, come rivelato da TvBlog. Con il ritorno diaddi Maria De Filippi, tuttavia, ci sarebbe l'esigenza di ridisegnare la commissione dei. Le cattedre sarebbero in esubero, perciò tra i coach ci sarà un addio inaspettato. Chi se andrà tra Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli? Da non escludere anche la possibilità che ci siano dei colpi di ...

Pubblicità

trash_italiano : Arisa torna nel cast di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora chiaro come cambierà il corpo docente. [fonte: TvBlog] - Savagew01 : RT @trash_italiano: Arisa torna nel cast di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora chiaro come cambierà il corpo docente. [fonte: TvBlog] - amiciii_videos : RT @gossiptv__: ??AMICI NEWS?? ?? ARISA torna ad essere una prof di AMICI ?? fonte: TvBlog #amici22 - euxjt99 : RT @trash_italiano: Arisa torna nel cast di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora chiaro come cambierà il corpo docente. [fonte: TvBlog] - _tommaonfire_ : RT @trash_italiano: Arisa torna nel cast di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora chiaro come cambierà il corpo docente. [fonte: TvBlog] -