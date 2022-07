(Di domenica 17 luglio 2022)rappresenta uno dei PPV più attesi dell’anno, quello in cui vengono disputati alcuni dei match più importanti dell’anno e soprattutto dove spesso si assiste a delle belle sorprese. Lo scorso anno, per esempio, dopo il main event tra John Cena e Roman Reigns abbiamo assistito aldi Brock Lesnar, per la prima volta in WWE dopo WrestleMania 36, disputato a porte chiuse in piena pandemia. Ildi Bayley? PWInsider riporta che anche nell’edizione di quest’anno un wrestler assente dalla programmazione WWE da molto tempo potrebbe fare il suoin occasione di. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata, Bayley dovrebbe essere a Nashville durante il weekend di. Fuori da oltre un anno Bayley è fuori gioco dalla scorsa ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Possibile grosso spoiler su un attesissimo ritorno a SummerSlam - - IsolaWrestling : Candice LeRae commenta il suo possibile ritorno a WWE NXT - MarcoR222 : @Matty2094 Fosse temporaneamente non avrebbe tanto senso annunciarlo. A SM per dire nessuno disse nulla del cambiam… - antonio_murgese : @WWERomanReigns @WWE @HeymanHustle @WWEUsos @WWERomanReigns sei il più grande possibile campione @WWERomanReigns ????… - SpazioWrestling : WWE: Drew McIntyre parla del possibile ritorno di Tyson Fury #WWE #DrewMcIntyre #TysonFury -

World Wrestling

... se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime, èattivare la prova gratuita di 30 giorni ... Raccolta L'Eredità dei ladri - PlayStation 5 a 29,98 euro Watch Dogs Legion a 19,97 euro2K22 - ...... non conto per davvero di salire di nuovo sul ring, ma questa è la, amico. Non dici mai dire ... il fatto che sia sempre tecnicamenteè intrigante per il pubblico e sui ringraziamenti ... Possibile grande spoiler per la WWE: ex campionessa torna a Summerslam SummerSlam rappresenta uno dei PPV più attesi dell'anno, quello in cui vengono disputati alcuni dei match più importanti dell'anno e soprattutto dove spesso si assiste a delle belle sorprese. Lo scors ...La strana e bizzarra alleanza con Riddle ha permesso a Randy Orton di vivere una sorta di seconda giovinezza. La Vipera ha sorpreso i fan e gli addetti ai lavori, che erano convinti che la sua carrier ...