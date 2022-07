Un bambino di 6 anni è morto annegato in una piscina (Di domenica 17 luglio 2022) Un bambino di 6 anni è annegato nella piscina di un resort sul litorale di Cardedu in Ogliastra, in Sardegna, per cause ancora da accertare. Secondo le prime informazioni, il bimbo è stato visto annaspare dai genitori che erano sul... Leggi su today (Di domenica 17 luglio 2022) Undi 6nelladi un resort sul litorale di Cardedu in Ogliastra, in Sardegna, per cause ancora da accertare. Secondo le prime informazioni, il bimbo è stato visto annaspare dai genitori che erano sul...

