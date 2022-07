"Non abbandonateci", l'Ucraina ha paura che non mandiamo più armi (Di domenica 17 luglio 2022) C'è la paura per la guerra vera, quella delle bombe e dei missili russi che continuano a colpire anche e soprattutto obiettivi civili. Poi ce n'è un'altra, forse più insidiosa: vedersi abbandonati al proprio destino nel momento di maggior bisogno. È il timore espresso dal governo di Kiev, che teme di non ricevere più aiuti dai paesi occidentali, impegnati con le proprie crisi di politica interna. Le tensioni politiche che nelle ultime settimane hanno riguardato Francia, Regno Unito e Italia potrebbero distrarre questi paesi dall'impegno nel supporto dell'Ucraina ed essere usate «come un'arma» dalla Russia. Da qui, l'appello lanciato da Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post su Twitter: «Le turbolenze politiche nei paesi occidentali non dovrebbero intaccare l'unità nelle questioni fondamentali della ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) C'è laper la guerra vera, quella delle bombe e dei missili russi che continuano a colpire anche e soprattutto obiettivi civili. Poi ce n'è un'altra, forse più insidiosa: vedersi abbandonati al proprio destino nel momento di maggior bisogno. È il timore espresso dal governo di Kiev, che teme di non ricevere più aiuti dai paesi occidentali, impegnati con le proprie crisi di politica interna. Le tensioni politiche che nelle ultime settimane hanno riguardato Francia, Regno Unito e Italia potrebbero distrarre questi paesi dall'impegno nel supporto dell'ed essere usate «come un'arma» dalla Russia. Da qui, l'appello lanciato da Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post su Twitter: «Le turbolenze politiche nei paesi occidentali non dovrebbero intaccare l'unità nelle questioni fondamentali della ...

