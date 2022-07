Multe, la decisione: 500 euro per questi trasgressori (Di domenica 17 luglio 2022) Il primo cittadino di un comune piemontese ha deciso di introdurre una multa salata per determinate trasgressioni In tempo di crisi economica alle porte e l’inflazione che stringe sui redditi e il potere d’acquisto ritrovarsi a pagare delle Multe salate non potrà provocare sicuramente piacere. Tuttavia, tante volte le sanzioni sono legate a scopi che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 17 luglio 2022) Il primo cittadino di un comune piemontese ha deciso di introdurre una multa salata per determinate trasgressioni In tempo di crisi economica alle porte e l’inflazione che stringe sui redditi e il potere d’acquisto ritrovarsi a pagare dellesalate non potrà provocare sicuramente piacere. Tuttavia, tante volte le sanzioni sono legate a scopi che L'articolo proviene da Consumatore.com.

PubblicitÃ

paolocol1 : RT @UAAR_it: Il Comune di #MadonnadelSasso (VB) con una delibera introduce una multa per chi fomenta odio per motivi razziali o di orientam… - il_Conte78 : RT @UAAR_it: Il Comune di #MadonnadelSasso (VB) con una delibera introduce una multa per chi fomenta odio per motivi razziali o di orientam… - 0kkult0 : RT @UAAR_it: Il Comune di #MadonnadelSasso (VB) con una delibera introduce una multa per chi fomenta odio per motivi razziali o di orientam… - Mauro_Cattaneo_ : RT @UAAR_it: Il Comune di #MadonnadelSasso (VB) con una delibera introduce una multa per chi fomenta odio per motivi razziali o di orientam… - Lele76Lele : RT @UAAR_it: Il Comune di #MadonnadelSasso (VB) con una delibera introduce una multa per chi fomenta odio per motivi razziali o di orientam… -