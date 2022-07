Melaverde | puntata oggi 17 luglio 2022 | Panicale e Cervia | servizi e info streaming

(Di domenica 17 luglio 2022) Una nuovadici attende nella giornata di, domenica 17. L’appuntamento è fissato appena prima di mezzogiorno su Canale 5 ed alla conduzione itinerante troveremo come sempre Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, che ci porteranno in giro alla scoperta di mestieri, luoghi e prodotti unici. Non ci resta che scoprire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L'Umbria con le sue bellezze storiche, naturali e culturali sarà ancora una volta al centro dell'attenzione mediatica grazie a unadi, storico programma di Canale 5 che parla di storia, ricchezza e cultura del Bel Paese, incentrata sul territorio del Trasimeno. Il conduttore e biologo Vincenzo Venuto mostretà ...Il programma tv '' a Cervia Un programma sempre di grande successo nato nel 1998, che per ladel 5 giugno 2022 ha raggiunto il Record Storico di telespettatori con il 20.22% di share ...Condividi su Melaverde torna con la puntata del 17 luglio. Come ogni domenica i due conduttori on the road attraversano l’Italia alla ricerca delle eccellenze agricole e agro industriali del nostro Pa ...La trasmissione Melaverde con la conduttrice Hellen Hidding ha fatto tappa nelle scorse settimane a Cervia per realizzare una puntata della celebre trasmissione, dedicata al sale di Cervia, alla sua p ...