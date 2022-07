“Insegno a Standford | negli Stati Uniti Qui l’innovazione parte dagli errori | le start-up sono un’opportunità anche se falliscono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) “Nella Silicon Valley fareè una condizione necessaria per poter innovare. La maggiordelleupmasempre viste come opportunità di apprendimento. Questa mentalità, insieme ai capitali e alle infrastrutture, a mio parere hanno generato benessere e progresso”. Andrea Carafa vive in California e si è occupato di innovazione tecnologica per l’ambiente, la salute e il benessere sociale come imprenditore, investitore e docente universitario siache in Europa. Pronto a tornare in Italia, un giorno? “Con le giuste condizioni, sì. Sarebbe bello poter contribuire al rilancio del nostro Paese grazie alle competenze e alle reti che ho sviluppato all’estero.” Andrea è nato e cresciuto in una piccola cittadina del ...