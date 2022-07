Incendi in Europa, notte infernale in Francia: in Gironda le fiamme non si placano, evacuate 12mila persone – I video (Di domenica 17 luglio 2022) L’Europa continua a bruciare, ettaro dopo ettaro. Da ovest a est, ogni giorno migliaia di persone sono costrette ad abbandonare le proprie case perché minacciate dalle fiamme che avanzano divorando intere foreste e campi. Nella giornata di sabato 16 luglio ad essere più colpite sono state alcune regioni della Francia, del Portogallo e della Spagna. Inserite tra le zone più a rischio dall’European forest fire information system (Effis), sono vittima del caldo torrido che ha portato i termometri a indicare più di 40°C. Sono più di 12mila le persone che sono state evacuate nel dipartimento francese di Gironda, nel sud-ovest del Paese. «L’Incendio continuerà a diffondersi finché non sarà stabilizzato», ha affermato Vincent Ferrier, ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) L’continua a bruciare, ettaro dopo ettaro. Da ovest a est, ogni giorno migliaia disono costrette ad abbandonare le proprie case perché minacciate dalleche avanzano divorando intere foreste e campi. Nella giornata di sabato 16 luglio ad essere più colpite sono state alcune regioni della, del Portogallo e della Spagna. Inserite tra le zone più a rischio dall’European forest fire information system (Effis), sono vittima del caldo torrido che ha portato i termometri a indicare più di 40°C. Sono più dileche sono statenel dipartimento francese di, nel sud-ovest del Paese. «L’o continuerà a diffondersi finché non sarà stabilizzato», ha affermato Vincent Ferrier, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Incendi, dalla Spagna alla Croazia fino alla Francia: record di incendi in tutta Europa. E l’Ue attiva la flotta di… - LaStampa : Europa nella morsa del caldo e degli incendi: bruciata un’area grande come la Valle d’Aosta - RaiNews : Le ondate di #calore e la #siccità favoriscono la diffusione e l’estensione degli #incendi. Bruciano #Francia,… - GianniVukaj : RT @TV2000it: #Caldo rovente, #siccità, #incendi: l’#Europa nella morsa Devastate #Spagna e #Francia (foto), 47°C in #Portogallo Bruciata… - MarkTapias : RT @RaiNews: Le ondate di #calore e la #siccità favoriscono la diffusione e l’estensione degli #incendi. Bruciano #Francia, #Spagna, #Greci… -