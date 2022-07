Escursionista muore per un malore durante una camminata

Pubblicità

MOGLIANO - E' stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Undi 54 anni, residente a Mogliano Veneto, ha perso la vita questa mattina, domenica, mentre risaliva il sentiero numero 499 del Monte Ponta in Val di Zoldo. L'uomo si trovava in compagnia ...Questa mattina verso le 11 la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino della Val di Zoldo per uncolto da malore, mentre in compagnia, partito da Brusadaz, risaliva il sentiero numero 499 del Monte Ponta. Franco Bozzolin, 54 anni, di Mogliano Veneto, che aveva lamentato un ...MOGLIANO - Il tragico episodio è accaduto domenca mattina lungo il sentiero numero 499 del Monte Ponta in Val di Zoldo ...E’ stato colto da un improvviso malore mentre passeggiava in montagna e per lui non c’è stato scampo. I.T., 63 anni, di Creazzo, è morto verso le 11 sulla ...