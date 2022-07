Crisi governo, ripresa assemblea congiunta M5S con Conte (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ ricominciata l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. La riunione in videoconferenza, iniziata ieri sera intorno alle 20.30, si è conclusa alle 23.30 ed è stata aggiornata a questa mattina. “Per ora – spiega un parlamentare grillino all’Adnkronos, numeri alla mano – 17 eletti si sono espressi contro la fiducia a Draghi, mentre 10 si sono detti favorevoli”. La partita ad ogni modo è ancora lunga: l’assemblea, considerato l’alto numero di interventi ‘prenotati’, potrebbe protrarsi almeno fino all’ora di pranzo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ ricominciata l’dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe. La riunione in videoconferenza, iniziata ieri sera intorno alle 20.30, si è conclusa alle 23.30 ed è stata aggiornata a questa mattina. “Per ora – spiega un parlamentare grillino all’Adnkronos, numeri alla mano – 17 eletti si sono espressi contro la fiducia a Draghi, mentre 10 si sono detti favorevoli”. La partita ad ogni modo è ancora lunga: l’, considerato l’alto numero di interventi ‘prenotati’, potrebbe protrarsi almeno fino all’ora di pranzo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - MarioRigoni2 : RT @Agricolturabio1: Pensiero della notte siamo in mano ai #pazzi. #Putin mette in ginocchio il mondo per la sua #mania di grandezza. Mol… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Crisi di governo. Esodo dei parlamentari - con poltrona al seguito - dal M5s ... ma Conte acquista consensi tra… -