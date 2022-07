Come sta Pippo Baudo? Preoccupazione dopo la decisione del figlio (Di domenica 17 luglio 2022) In queste ore molti continuano a chiedersi Come sta Pippo Baudo? Sale la Preoccupazione per le condizioni di salute del conduttore, soprattutto dopo la scelta del figlio. Il figlio segreto che Pippo Baudo ha poi riconosciuto vive in Australia ma Alessandro ha da poco preso la decisione di trasferirsi a Terni, vicino Roma, dove abita il padre, per stargli vicino. Questo aggiunto ad altri sospetti ha fatto scattare l’idea che Baudo non stia benissimo. E’ il figlio ad avere raccontato del suo trasferimento ma tutti avevano già notato che Pippo da tempo non appariva più in tv. Non solo è sembrato strano che non abbia voluto fare alcuna sorpresa all’ex moglie, Katia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 luglio 2022) In queste ore molti continuano a chiedersista? Sale laper le condizioni di salute del conduttore, soprattuttola scelta del. Ilsegreto cheha poi riconosciuto vive in Australia ma Alessandro ha da poco preso ladi trasferirsi a Terni, vicino Roma, dove abita il padre, per stargli vicino. Questo aggiunto ad altri sospetti ha fatto scattare l’idea chenon stia benissimo. E’ ilad avere raccontato del suo trasferimento ma tutti avevano già notato cheda tempo non appariva più in tv. Non solo è sembrato strano che non abbia voluto fare alcuna sorpresa all’ex moglie, Katia ...

