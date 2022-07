Atletica, Elena Vallortigara: “Andare in finale con zero errori è bellissimo, ora sogno una medaglia” (Di domenica 17 luglio 2022) È un’Elena Vallortigara raggiante quella che si è presentata ai microfoni della FIDAL dopo la qualificazione in finale nel salto in alto ai Mondiali di Atletica di Eugene. L’azzurra ha superato 1,93 alla prima prova (dopo aver scavalcato anche tutte le misure precedenti al primo tentativo) e ha dunque chiuso al primo posto la fase eliminatoria. “Finalmente sono riuscita a fare quello che volevo fare da davvero troppo tempo – ha affermato Vallortigara – Sto bene fisicamente, sono riuscita a gestire la gara nel modo giusto. Avevo comunque tante paure e tanti dubbi per le esperienze di questi ultimi anni che mi hanno segnato, ma sono molto orgogliosa di me per questa qualificazione. L’obiettivo era Andare in finale e andarci con zero ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) È un’raggiante quella che si è presentata ai microfoni della FIDAL dopo la qualificazione innel salto in alto ai Mondiali didi Eugene. L’azzurra ha superato 1,93 alla prima prova (dopo aver scavalcato anche tutte le misure precedenti al primo tentativo) e ha dunque chiuso al primo posto la fase eliminatoria. “Finalmente sono riuscita a fare quello che volevo fare da davvero troppo tempo – ha affermato– Sto bene fisicamente, sono riuscita a gestire la gara nel modo giusto. Avevo comunque tante paure e tanti dubbi per le esperienze di questi ultimi anni che mi hanno segnato, ma sono molto orgogliosa di me per questa qualificazione. L’obiettivo eraine andarci con...

