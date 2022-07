Amazon rilancia sui droni anche in Texas | consegne entro l' anno  

(Di domenica 17 luglio 2022) AGI -ha dichiarato chela fine dell'inizierà a consegnare pacchi con iin, a College Station (120 mila abitanti, 140 chilometri dalla capitale Austin, 130 da Houston). Dopo aver annunciato un mese fa la medesima iniziativa (con le stesse tempistiche) per la città di Lockeford (3500 abitanti) in California, la piattaforma ecommerce di Jeff Bezos estende gli obiettivi di Prime Air, il suo servizio di consegna tramite aeromobili a pilotaggio remoto (anche noti con l'acronimo UAV). Per l'iniziativa, la società si è avvalsa del contributo dellaA&M University, che ha sede proprio a College Station e che la stessa società ha definito come “determinante” nella scelta di questa città. In particolare, fsapere da ...

A quel tempo, Jeff Wilke, Ceo della divisione Consumer business di, disse che i droni per consegnare i pacchi sarebbero stati utilizzati 'entro mesi'. Nel 2020 la compagnia ha ottenuto il via ...