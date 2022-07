Wta Amburgo 2022: programma, orari ed ordine di gioco domenica 17 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di Amburgo 2022 per la giornata di domenica 17 luglio. Subito in campo la seconda forza del seeding, Daria Kasatkina, opposta alla ceca Siniakova. In programma altri due match del tabellone principale, ovvero Zanevska-Tomova e Jani-Pigossi. Di seguito il programma completo con tutti gli orari nel dettaglio. IL programma NEL DETTAGLIO Non prima delle 13:30 – Jani vs Pigossi A seguire – Siniakova vs (2) Kasatkina A seguire – (7) Zanevska vs Tomova SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 250 diper la giornata di17. Subito in campo la seconda forza del seeding, Daria Kasatkina, opposta alla ceca Siniakova. Inaltri due match del tabellone principale, ovvero Zanevska-Tomova e Jani-Pigossi. Di seguito ilcompleto con tutti glinel dettaglio. ILNEL DETTAGLIO Non prima delle 13:30 – Jani vs Pigossi A seguire – Siniakova vs (2) Kasatkina A seguire – (7) Zanevska vs Tomova SportFace.

