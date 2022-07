Voto in autunno dopo 103 anni? Una lezione di storia firmata Celotto (Di sabato 16 luglio 2022) Questa inaspettata crisi di governo ci prospetta una soluzione inedita per la nostra politica: il Voto in autunno. Davvero una novità, perché la Repubblica italiana ha sempre votato nella prima parte dell’anno, a cominciare dal 18 aprile 1948, con quello scontro degno di Peppone e Don Camillo. Poi si è votato a giugno, maggio, aprile, marzo… e comunque mai prima del 24 febbraio (nel 2013) e mai oltre il 26 giugno (del 1983). Dall’aria che tira, siamo davvero vicini a sfatare questa regola. Se davvero Mattarella scioglierà le Camera entro la prossima settimana, secondo la regola dei 70 giorni (art. 61 Cost.) si voterà entro i primi di ottobre. E forse la data più congeniale sarebbe il 2 ottobre anche perché si consentirebbe ai partiti di presentare le liste a fine agosto (35 giorni dal Voto: art. 20 dPR n. 361 del 1957). Il ... Leggi su formiche (Di sabato 16 luglio 2022) Questa inaspettata crisi di governo ci prospetta una soluzione inedita per la nostra politica: ilin. Davvero una novità, perché la Repubblica italiana ha sempre votato nella prima parte dell’anno, a cominciare dal 18 aprile 1948, con quello scontro degno di Peppone e Don Camillo. Poi si è votato a giugno, maggio, aprile, marzo… e comunque mai prima del 24 febbraio (nel 2013) e mai oltre il 26 giugno (del 1983). Dall’aria che tira, siamo davvero vicini a sfatare questa regola. Se davvero Mattarella scioglierà le Camera entro la prossima settimana, secondo la regola dei 70 giorni (art. 61 Cost.) si voterà entro i primi di ottobre. E forse la data più congeniale sarebbe il 2 ottobre anche perché si consentirebbe ai partiti di presentare le liste a fine agosto (35 giorni dal: art. 20 dPR n. 361 del 1957). Il ...

