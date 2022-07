Un weekend a 36 gradi, in attesa del mercoledì più caldo dell'estate (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - weekend con massime sui 36 gradi nell'attesa del grande caldo della prossima settimana. L'anticiclone Apocalisse4800 manterrà lo zero termico altissimo, intorno ai 4.800 metri, da qui il nome, e le temperature africane interesseranno anche il re delle montagne europee: il Monte Bianco a 4.809 metri vedrà salire le temperature fino al picco atteso mercoledì 20 luglio. Questo weekend le temperature sono previste intorno ai 35-36 gradi nelle zone interne, un valore ormai consolidato con 6-7 C oltre la media del periodo: colpa del riscaldamento climatico che sta stravolgendo un po' tutto. Il maggiore stravolgimento arriverà in Italia però la prossima settimana, come previsto da giorni dal team del sito ilmeteo.it: si attende ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI -con massime sui 36nell'del grandea prossima settimana. L'anticiclone Apocalisse4800 manterrà lo zero termico altissimo, intorno ai 4.800 metri, da qui il nome, e le temperature africane interesseranno anche il ree montagne europee: il Monte Bianco a 4.809 metri vedrà salire le temperature fino al picco atteso20 luglio. Questole temperature sono previste intorno ai 35-36nelle zone interne, un valore ormai consolidato con 6-7 C oltre la media del periodo: colpa del riscaldamento climatico che sta stravolgendo un po' tutto. Il maggiore stravolgimento arriverà in Italia però la prossima settimana, come previsto da giorni dal team del sito ilmeteo.it: si attende ...

