Udinese: Deulofeu esce al 13? dell'amichevole con l'Union Berlin (Di sabato 16 luglio 2022) Udinese, Deulofeu abbandona il campo nella prima amichevole di stagione con l'Union Berlin per un infortunio É durata appena 13? la partita di Gerard Deulofeu tra Udinese e Union Berlino. Lo spagnolo si ferma nella prima amichevole della stagione per infortunio. Non sembra comunque trattarsi di nulla di particolarmente grave per Deulofeu, che uscendo dal campo ha tranquillizzato il suo allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

