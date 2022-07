Stanghella (Padova), bimba di 3 anni annega in un canale di irrigazione (Di sabato 16 luglio 2022) commenta Una bambina di 3 anni, figlia di una coppia marocchina, è annegata in un canale di irrigazione, parallelo al fiume Gorzone, a Stanghella (Padova). La famiglia, residente a Mestre, si era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 luglio 2022) commenta Una bambina di 3, figlia di una coppia marocchina, èta in undi, parallelo al fiume Gorzone, a). La famiglia, residente a Mestre, si era ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Padova, si è conclusa in modo drammatico alle 19:30 la ricerca di una bimba 3 anni dispersa in una zona campestr… - ninnitarantino : RT @vigilidelfuoco: ?? #Padova, si è conclusa in modo drammatico alle 19:30 la ricerca di una bimba 3 anni dispersa in una zona campestre ne… - Piergiulio58 : PADOVA - Una bambina di 3 anni, figlia di una coppia marocchina, è morta annegata questo pomeriggio in un canale di… - fisco24_info : Padova, bimba di 3 anni muore annegata in un canale: (Adnkronos) - Tragedia nel Comune di Stanghella, il corpo ritr… - BreakingItalyNe : Stanghella (Padova): Bimba di 3 anni scompare mentre stava giocando con altri bambini nel cortile in casa di amici:… -