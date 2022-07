Sofia Vergara: suo figlio ascolta e balla Tribale di Elodie in macchina (Di sabato 16 luglio 2022) Sofia Vergara è una delle attrici latine più famose in America. Fra i suoi più grandi successi impossibile non citare il ruolo di Gloria Delgado-Pritchett nella premiata serie televisiva Modern Family. L’attrice nel 2015 si è sposata in seconde nozze con il collega Joe Manganiello. La loro storia ha conquistato numerose copertine ed ha fatto venire a galla anche il precedente matrimonio di Sofia Vergara, celebrato quando lei aveva solo 18 anni con quello che era il migliore amico dell’epoca, Joe Gonzalez. Dall’unione fra Sofia e Joe è nato Manolo che ora, a 30 anni, ha una sua società e si mantiene da solo. Proprio qualche ora fa Manolo Gonzalez ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui in macchina ascolta e balla Tribale ... Leggi su biccy (Di sabato 16 luglio 2022)è una delle attrici latine più famose in America. Fra i suoi più grandi successi impossibile non citare il ruolo di Gloria Delgado-Pritchett nella premiata serie televisiva Modern Family. L’attrice nel 2015 si è sposata in seconde nozze con il collega Joe Manganiello. La loro storia ha conquistato numerose copertine ed ha fatto venire a galla anche il precedente matrimonio di, celebrato quando lei aveva solo 18 anni con quello che era il migliore amico dell’epoca, Joe Gonzalez. Dall’unione frae Joe è nato Manolo che ora, a 30 anni, ha una sua società e si mantiene da solo. Proprio qualche ora fa Manolo Gonzalez ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui in...

Pubblicità

BITCHYFit : Sofia Vergara: suo figlio ascolta e balla Tribale di Elodie in macchina - Paladino70 : @Marbell70411529 Si può cambiare la Aniston con Sofia Vergara? - lauracivitelli : @vivosurealtime MA COME SOFIA VERGARA HA 50 ANNI - vivosurealtime : Sofia Vergara e Salma Hayek sono due 50enni, io non mi capacito - dontbecreepy_ : RT @justamoonlover_: dite quello che volete ma il cast perfetto per “i sette mariti di evelyn hugo”è con sofia vergara e jessica chastain s… -