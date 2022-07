Senza risposte chiare non restiamo al governo | Conte minaccia in diretta | grillini addio?

(Di sabato 16 luglio 2022) "Non abbiamo detto no alla fiducia, la nostra è stata una reazione a una chiusura totale che ha rasentato l'umiliazione politica": queste le parole che Giuseppeha detto all'assemblea congiunta dei parlamentari, trasmessa insu Facebook. Se da una parte il leader del Movimento tenta di ricucire col premier Mario Draghi, dall'altra continua a puntare il dito contro di lui e tutto ilper il comportamento che avrebbero avuto nei confronti deiha detto pure che le dimissioni di Draghi sono state inaspettate: "Confidavamo che potesse optare per un percorso diverso". L'ex premier, poi, ha precisato: "Qualcuno ha parlato di ricatto, noi il ricatto lo abbiamo subito". E, sempre riferendosi al premier, ha detto: "Con spirito costruttivo abbiamo ...

