Sampdoria-Parma 1-1 | tabellino e marcatori amichevole 2022

(Di sabato 16 luglio 2022) Termina 1-1 la partita traestiva in preparazione della prossima stagione/23. A decidere la partita sono le reti di Juric al 35? per ile al 51? di Leris per la. Ecco ilcompleto e idel match:1-1 Reti: p.t. 35? Juric; 6? Léris.(4-1-4-1): Audero (28? s.t. Ravaglia); Depaoli (28? s.t. Somma), Ferrari (28? s.t. Farabegoli), Colley (21? s.t. Murillo), Murru (21? s.t. Augello); Yepes; Candreva (1? s.t. Léris), Rincón (21? s.t. Trimboli), Verre (28? s.t. Askildsen), Sabiri (28? s.t. Stoppa); Caputo (21? s.t. Quagliarella).A disposizione: Falcone, La Gumina, Bonazzoli, Malagrida, De Luca.Allenatore: ...

Successo dei neroverdi sui cechi dello Jablonec, la squadra di Gotti cede al Bochum ROMA - Vincono Sassuolo e Verona, pari fra Sampdoria e Parma mentre lo Spezia cade col Bochum. Sabato di amichevoli per le squadre di serie A. Vittoria per il Sassuolo nella seconda uscita stagionale. Al Centro Sportivo di Vipiteno i neroverdi ...