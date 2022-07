Roma. Va in giro con il permesso disabili intestato a un morto per entrare nella Ztl: aveva collezionato 900 verbali (Di sabato 16 luglio 2022) Utilizzava il permesso disabili intestato a una persona deceduta per poter circolare nelle zone a traffico limitato di Roma, in pieno centro storico. Ma non solo. La donna, una cittadina di nazionalità jugoslava residente a Roma, circolava a bordo di una vettura con targa francese. La donna, infatti, non aveva mai provveduto a immatricolare la vettura con targa italiana, così come d’obbligo per chi risiede in Italia da più di tre mesi. Il controllo Ma ieri una pattuglia della Polizia Locale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) ha fermato la signora per un controllo in via di Ripetta. I caschi bianchi si sono immediatamente accorti delle anomalie presentate. La donna, a bordo di una Chrysler Cruiser, è stata invitata dagli agenti, diretti dal Vice Comandante Dott. Maurizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Utilizzava ila una persona deceduta per poter circolare nelle zone a traffico limitato di, in pieno centro storico. Ma non solo. La donna, una cittadina di nazionalità jugoslava residente a, circolava a bordo di una vettura con targa francese. La donna, infatti, nonmai provveduto a immatricolare la vettura con targa italiana, così come d’obbligo per chi risiede in Italia da più di tre mesi. Il controllo Ma ieri una pattuglia della Polizia Locale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) ha fermato la signora per un controllo in via di Ripetta. I caschi bianchi si sono immediatamente accorti delle anomalie presentate. La donna, a bordo di una Chrysler Cruiser, è stata invitata dagli agenti, diretti dal Vice Comandante Dott. Maurizio ...

