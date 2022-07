Pubblicità

mc_macb : RT @interrisnews: Cos'è successo nel #142esimo giorno di #guerra - interrisnews : Cos'è successo nel #142esimo giorno di #guerra - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Effetti del raid missilistico russo contro il regime nazista di #Kiev sostenuto da tutto l'Occidente. Missili ipersonici… - NikeSkywalker : Effetti del raid missilistico russo contro il regime nazista di #Kiev sostenuto da tutto l'Occidente. Missili ipers… - Marilen97832318 : RT @lanf64: Sale ancora il bilancio del raid russo a #ChasivYar: i morti sono 31. Bilancio che continua a salire. #PutinWarCriminal! #Ze… -

ilGiornale.it

... in base a quanto emerge da alcune indiscrezioni diffuse da Reuters , sarebbero l' oroe i beni che potrebbero essere utilizzati per scopi militari . Terza guerra mondiale in Ucraina/su ...IL PUNTO MILITARE GIORNO PER GIORNO 14 luglio - Ildietro le linee degli ucraini a Kherson per ... il battaglione d'élite con cui gli ucraini conducono sabotaggi in territorio5 luglio - L'... Raid russo su Dnipro: morti e feriti E’ di almeno tre morti e 15 feriti il bilancio di un attacco con missili russi a Dnipro. Lo ha annunciato in serata il capo dell’Amministrazione militare ...Attaccata la città di Dnipro poco dopo la mezzanotte locale, soccorsi ancora in azione per cercare altri eventuali feriti ...