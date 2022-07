Primo via libera al bilancio della Difesa Usa, ma ci sono degli ostacoli (Di sabato 16 luglio 2022) La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato l’annuale previsione di bilancio della Difesa, che autorizza un impiego complessivo di risorse pari a 840 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2023. Il provvedimento ha recepito un ulteriore incremento della spesa di 37 miliardi di dollari richiesto dal presidente Joe Biden. L’approvazione è avvenuta in modo bipartisan con 329 voti favorevoli contro 101 contrari. Ad esprimersi contro la misura sono stati 39 democratici e 62 repubblicani. La legge, che prevede un aumento dei livelli di spesa di quest’anno di circa il 7%, stabilisce che dei fondi messi a disposizione per la Difesa e sicurezza, la maggior parte, 808,4 miliardi di dollari, siano destinati direttamente al Pentagono. Ulteriori trenta miliardi e mezzo saranno affidati al ... Leggi su formiche (Di sabato 16 luglio 2022) La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato l’annuale previsione di, che autorizza un impiego complessivo di risorse pari a 840 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2023. Il provvedimento ha recepito un ulteriore incrementospesa di 37 miliardi di dollari richiesto dal presidente Joe Biden. L’approvazione è avvenuta in modo bipartisan con 329 voti favorevoli contro 101 contrari. Ad esprimersi contro la misurastati 39 democratici e 62 repubblicani. La legge, che prevede un aumento dei livelli di spesa di quest’anno di circa il 7%, stabilisce che dei fondi messi a disposizione per lae sicurezza, la maggior parte, 808,4 miliardi di dollari, siano destinati direttamente al Pentagono. Ulteriori trenta miliardi e mezzo saranno affidati al ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #GiuliaStabile, ecco cosa fa ora l’ex vincitrice di Amici: “Il mio primo doppiaggio tra vergogna e felicità. In tv… - BabboleoNews : Ieri sera una vettura con a bordo dei ragazzi è uscita di strada in via Primo Maggio, sulle immediate alture di… - scatto_da_fermo : @P1ETR0_P Il primo sta sulle palle anche a me, credo perché 'vittima' della retorica giornalaia: il sarrismo e così… - backdoor_pod : Nuovo episodio di #Scouting?? ??Bologna In compagnia di @nickfiumi, conosciamo meglio il primo acquisto della… - CorriereCitta : Terribile incidente in via Cristoforo Colombo: grave una persona, chiusa la strada -