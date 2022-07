Prima del «requisito» ci può essere il «prerequisito»? Risponde la Crusca (Di sabato 16 luglio 2022) Tratto dall’Accademia della Crusca Ci sono arrivate varie domande sulla differenza tra requisito e prerequisito. C’è anche chi chiede se la seconda parola sia davvero necessaria, visto che la Prima indica già qualcosa che è richiesto preliminarmente. Risposta Sebbene requisito possa significare anche, in senso esteso, semplicemente ‘pregio’ o ‘buona qualità’, non c’è dubbio che il significato principale della parola sia quello di “qualità richiesta, dote o condizione necessaria per conseguire uno scopo” (Vocabolario Treccani) e che dunque indichi qualcosa che si deve possedere preliminarmente, per esempio per accedere a un concorso o per essere esonerati da un’imposta. A rigore, dunque, requisito sarebbe sufficiente per esprimere il concetto. Tuttavia, vista anche la ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 luglio 2022) Tratto dall’Accademia dellaCi sono arrivate varie domande sulla differenza trae pre. C’è anche chi chiede se la seconda parola sia davvero necessaria, visto che laindica già qualcosa che è richiesto preliminarmente. Risposta Sebbenepossa significare anche, in senso esteso, semplicemente ‘pregio’ o ‘buona qualità’, non c’è dubbio che il significato principale della parola sia quello di “qualità richiesta, dote o condizione necessaria per conseguire uno scopo” (Vocabolario Treccani) e che dunque indichi qualcosa che si deve possedere preliminarmente, per esempio per accedere a un concorso o peresonerati da un’imposta. A rigore, dunque,sarebbe sufficiente per esprimere il concetto. Tuttavia, vista anche la ...

