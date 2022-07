Milenkovic, Moena ti convince ancora? Il futuro si gioca in ritiro, Italiano prova a scacciare Juve e Inter (Di sabato 16 luglio 2022) Con i primi quattro acquisti già messi a segno adesso la Fiorentina, prima di pensare ad altri colpi, dovrà obbligatoriamente... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Con i primi quattro acquisti già messi a segno adesso la Fiorentina, prima di pensare ad altri colpi, dovrà obbligatoriamente...

Pubblicità

sportli26181512 : Milenkovic, Moena ti convince ancora? Il futuro si gioca in ritiro, Italiano prova a scacciare Juve e Inter: Con i… - cmdotcom : #Milenkovic, Moena ti convince ancora? Il futuro si gioca in ritiro, #Italiano prova a scacciare #Juve e #Inter - aa_socrates : ????La #Juventus vicina all'accordo con #Milenkovic #Fiorentina #Moena - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Il punto sul mercato: #Dodò è finalmente in Italia, il suo arrivo a #Moena è assicurato. Koulibaly spinge #Milenkovic a… - Fiorentinanews : Il punto sul mercato: #Dodò è finalmente in Italia, il suo arrivo a #Moena è assicurato. Koulibaly spinge… -