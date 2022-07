Mauro stroncato da una malattia in un mese. Il suo ultimo gesto prima di morire ha commosso tutti (Di sabato 16 luglio 2022) Mauro Bergamo muore per una malattia a Codognè, in provincia di Treviso. Ma a fare notizia non è stata solamente la drammatica fine dell’uomo, che aveva 57 anni, ma il suo ultimo gesto che ha commosso tutti. Non a caso il suo comportamento prima di morire ha colpito l’Italia intera, infatti sono in tanti i siti che riportano ciò che è successo nelle ultime fasi della sua esistenza. Il suo decesso è avvenuto per un bruttissimo male, scoperto solamente un mese prima della morte. A piangerlo sono davvero in tanti con enorme affetto. Mauro Bergamo muore in seguito ad una malattia a Codognè. Nelle ultime ore tante lacrime sono state versate anche per la morte di Federico Di Battista. Se ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 luglio 2022)Bergamo muore per unaa Codognè, in provincia di Treviso. Ma a fare notizia non è stata solamente la drammatica fine dell’uomo, che aveva 57 anni, ma il suoche ha. Non a caso il suo comportamentodiha colpito l’Italia intera, infatti sono in tanti i siti che riportano ciò che è successo nelle ultime fasi della sua esistenza. Il suo decesso è avvenuto per un bruttissimo male, scoperto solamente undella morte. A piangerlo sono davvero in tanti con enorme affetto.Bergamo muore in seguito ad unaa Codognè. Nelle ultime ore tante lacrime sono state versate anche per la morte di Federico Di Battista. Se ...

Pubblicità

angeleri_mauro : RT @11Giuliano: Altro giovane: Campania, Francesco stroncato da un malore in casa. Stroncato da un malore improvviso nella sua abitazione.… - Marco70095212 : Il monumentale opinionista @Bett_Calcaterra mortificato dal sempreverde @AFGiudice @FrancescoOrdine @mauro_suma… - angeleri_mauro : RT @cronaca_di_ieri: 08/07/22 ATRI (TE) - E' morto Davide De Luca, ricercatore 39enne, guida turistica della Regione Abruzzo e del Cerrano… - angeleri_mauro : RT @m_robella22: 05/07/22??Liguria Ve l’ho detto, è L’INFERNO IN TERRA ????25 enne si tuffa in mare MA MUORE STRONCATO DA UN MALORE IMPROVVI… -