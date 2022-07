LIVE – Spezia-Bochum 0-0, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di sabato 16 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Spezia-Bochum, amichevole del precampionato 2022 dei liguri. Gli aquilotti sfidano i tedeschi in questo incontro già molto probante per la squadra di Luca Gotti, a caccia della miglior condizione fisica in questi giorni di lavoro in ritiro. I liguri cercano minuti sulle gambe ma devono anche evitare infortuni, chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 16.30 di sabato 16 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con la DIRETTA in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA Gli 11 iniziali Spezia: Zoet; Holm, Kornvig, Nikolau, Sala, Kiwior, Nzola, Bastoni, Antiste, Maggiore, VignaliBochum: Riemann; Masovic, Osterhage, Stoger, Losilla, Zoller, Stafylidis, Holtmann, Osei-Tutu, Janko, Lampropoulos AGGIORNA ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Ladidel precampionatodei liguri. Gli aquilotti sfidano i tedeschi in questo incontro già molto probante per la squadra di Luca Gotti, a caccia della miglior condizione fisica in questi giorni di lavoro in ritiro. I liguri cercano minuti sulle gambe ma devono anche evitare infortuni, chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 16.30 di sabato 16 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lain tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA Gli 11 iniziali: Zoet; Holm, Kornvig, Nikolau, Sala, Kiwior, Nzola, Bastoni, Antiste, Maggiore, Vignali: Riemann; Masovic, Osterhage, Stoger, Losilla, Zoller, Stafylidis, Holtmann, Osei-Tutu, Janko, Lampropoulos AGGIORNA ...

