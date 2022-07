Lewandowski al Barcellona per 50 milioni. Farà Mané la prima punta o il Bayern andrà su Osimhen? (Di sabato 16 luglio 2022) La notizia è che il Barcellona ce l’ha fatta. Ha acquistato Lewandowski dal Bayern di Monaco per un totale di 50 milioni di euro: 45 più 5 di bonus. Contratto di quattro anni per il polacco che andrà a fare il centravanti della squadra allenata da Xavi. Il punto adesso è: che cosa Farà il Bayern di Monaco? Come proverà il club bavarese a colmare la lacuna? Molto probabilmente il sostituto ce l’hanno già: è Mané preso dal Liverpool ma il Bayern potrebbe anche fiondarsi su Victor Osimhen che ovviamente partirebbe solo di fronte a un’offerta monstre: almeno 100 milioni di euro, cifra che difficilmente il Bayern offrirà visto che dovrà spenderne almeno 70 per De Ligt. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) La notizia è che ilce l’ha fatta. Ha acquistatodaldi Monaco per un totale di 50di euro: 45 più 5 di bonus. Contratto di quattro anni per il polacco chea fare il centravanti della squadra allenata da Xavi. Il punto adesso è: che cosaildi Monaco? Come proverà il club bavarese a colmare la lacuna? Molto probabilmente il sostituto ce l’hanno già: èpreso dal Liverpool ma ilpotrebbe anche fiondarsi su Victorche ovviamente partirebbe solo di fronte a un’offerta monstre: almeno 100di euro, cifra che difficilmente iloffrirà visto che dovrà spenderne almeno 70 per De Ligt. L'articolo ...

