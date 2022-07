Ivana Trump non è morta per infarto ma a causa di un incidente in casa

(Di sabato 16 luglio 2022) Ladella morte dinon è quella ipotizzata in un primo momento, non èper. I risultati dell’autopsia hanno chiarito che il decesso diè avvenuto adi undomestico. E’per le conseguenze di una caduta, si suppone chesia caduta dalle scale interne del suo appartamento a Manhattan. Il suo corpo è stato ritrovato ieri, accanto alle scale, disteso sul pavimento, per questo all’inizio si era parlato di un. Sul torace della prima moglie di Donaldperò sono state trovate ferite che sono compatibili con la caduta. Un, questa la ...

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - flazia24 : RT @roseohara78: Vorrei ricordare Ivana Trump così, all'apice del suo splendore. - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'È morta per le ferite riportate' Ivana Trump, svelate le cause del decesso #16luglio -

Insieme hanno avuto tre figli: Donald Jr., 44 anni, Ivanka 40, ed Eric, 38.aveva anche assunto ruoli importanti nelle società del marito e con lui formava una coppia al centro dell'...è morta per una caduta accidentale dalle scale nel suo appartamento di New York. La causa della morte della prima moglie dell'ex presidente americano Donaldè un trauma da impatto ...I risultati dell'autopsia hanno chiarito che Ivana Trump non è morta per infarto ma in seguito ad un incidente domestico ...Ivana Trump, 73 anni, è morta per una caduta dalle scale all'interno della sua casa di New York. Smentita l’ipotesi di un infarto. A ...