Ivana Trump. Morta per una caduta dalle scale. (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Ivana Trump è Morta per una caduta accidentale dalle scale nel suo appartamento di New York. La causa della morte della prima moglie dell'ex presidente americano Donald Trump è un trauma da impatto sul torso, ha stabilito l'ufficio del medico legale (Ocme) di New York, parlando di decesso per cause "accidentali". Dopo aver diffuso le sue conclusioni "l'Ocme non intende fare altri commenti sulle indagini", ha detto un portavoce dell'ufficio, citato dall'Nbc. Un funzionario dell'amministrazione di New York al corrente dei fatti ha detto all'emittente che le circostanze del decesso sono coerenti con una caduta dalle scale e la morte non viene ritenuta sospetta. Quando sono arrivati i primi soccorsi, la ...

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Donald Trump posticipa il comizio in programma oggi in Arizona 'per amore e rispetto' di Ivana Trump, la sua ex moglie. L… - fisco24_info : Ivana Trump morta cadendo dalle scale: i risultati dell’autopsia: (Adnkronos) - Il corpo della prima moglie di Dona… -