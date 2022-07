I sette eroi che scalarono la montagna degli dei

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 luglio 2022) Che ci vieni a fare qui, my friend? I suoi occhi neri mi scrutano, cercano qualcosa. Io ci sono nato. Ma tu? La sua domanda è la mia. Mi provoca reazioni contrastanti, mi catapulta contemporaneamente nel presente e nel futuro. Ma Pemba non mi dà il tempo di rispondere. Mi racconta questo, mi dice che ne vede tanti come me. Li vedo passare ogni anno, passano, si fermano, guardano, poche volte chiedono, come se sapessero già tutto. Non aspettano, salgono. Sempre vogliono salire, sempre scalpitano per arrivare su cima di. Non importa se compagno sta male. Non importa se devono barare per arrivare prima di altra spedizione. Quelli che vogliono solo vetta,lascia passare, non si mette a discutere con stupidi. Che si tengono i loro primati.si dimentica presto di loro, tanto mese dopo arriva qualcuno che fa ...