FOTO – Napoli, sabato di relax per De Laurentiis a Dimaro (Di sabato 16 luglio 2022) Dimaro FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 16 LUGLIO 2022 – Il “sabato del villaggio” è un’istituzione, una gioiosa prassi per il popolo azzurro che raggiunge la Val di Sole e ritrova il contatto diretto con i propri beniamini. È stato così anche oggi con Dimaro–Folgarida invasa di vessilli del Napoli, grande tifo sugli spalti con i tifosi alla caccia delle maglie allo store all’esterno del campo di Carciato e pronti a farle firmare durante il rito degli autografi che hanno segnato il tutto esaurito. È stato il ritorno alla tradizione dopo le restrizioni della pandemia, con gli spalti gremiti anche nella tribuna alle spalle della palestra e a quel clima di festa che ha riportato alla memoria l’estate del 2019. Osimhen soprattutto ha infiammato i tifosi, sia in campo, rendendosi protagonista di conclusioni verso la ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022)FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 16 LUGLIO 2022 – Il “del villaggio” è un’istituzione, una gioiosa prassi per il popolo azzurro che raggiunge la Val di Sole e ritrova il contatto diretto con i propri beniamini. È stato così anche oggi con–Folgarida invasa di vessilli del, grande tifo sugli spalti con i tifosi alla caccia delle maglie allo store all’esterno del campo di Carciato e pronti a farle firmare durante il rito degli autografi che hanno segnato il tutto esaurito. È stato il ritorno alla tradizione dopo le restrizioni della pandemia, con gli spalti gremiti anche nella tribuna alle spalle della palestra e a quel clima di festa che ha riportato alla memoria l’estate del 2019. Osimhen soprattutto ha infiammato i tifosi, sia in campo, rendendosi protagonista di conclusioni verso la ...

Pubblicità

LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, si rivede #DeLaurentiis: calciobalilla con il presidente della #SPAL Joe #Tacopina ?? #LBDV… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO SHOW NM - Napoli a Dimaro, selfie ed autografi per Andrè Frank Zambo Anguissa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO SHOW NM - Napoli a Dimaro, selfie ed autografi per Andrè Frank Zambo Anguissa - cn1926it : FOTO #DeLaurentiis, sfida a calciobalilla con il presidente della SPAL - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO + FOTO SHOW NM - Napoli a Dimaro, selfie ed autografi per Andrè Frank Zambo Anguissa -