Eugenio Scalfari | Ateo a prova di bomba o un “tentato” dall’Assoluto?

Quirinale : Il Presidente #Mattarella alla camera ardente di Eugenio #Scalfari - chetempochefa : “Gli italiani hanno una classe dirigente sulla quale adesso molti sparano, ma siamo noi a votarla, ogni Paese ha la… - GiuseppeConteIT : Con Eugenio Scalfari l’Italia perde una voce autorevole che ha raccontato il Paese con passione e dedizione, contri… - gaiaitaliacom : La morte di Eugenio Scalfari- - fanfi64_secour2 : RT @DiogenedArc: ???????? Bernard Guetta porta il saluto della Francia e di Macron: ''Gli dobbiamo riconoscenza'' -

Sala della Protomoteca stracolma, stamattina in Campidoglio per la commemorazione funebre dedicata al fondatore de La Repubblica, scomparso il 14 luglio a 98 anni. In prima fila, le figlie Enrica e Donata con la famiglia e il sindaco della città Roberto Gualtieri che ha aperto la cerimonia con un lungo discorso,...ROMA. In Campidoglio la cerimonia laica di commemorazione di. Stamattina la sala della Protomoteca in Campidoglio è gremita di personalità del mondo del giornalismo, della politica, ma anche comuni cittadini. Per l'occasione nella piazza del ...Eugenio Scalfari è stato l’alfiere di una cultura “nei limiti della sola ragione” che considera Dio una creazione dell’uomo e esorcizza la morte con un attivismo febbrile.Il nuovo numero in edicola e online da domenica 17 luglioa cura di Angiola Codacci-Pisanelli Quattro persone in macchina.