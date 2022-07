Ecco quanto guadagnerà Bernardeschi al Toronto: i dettagli (Di sabato 16 luglio 2022) Bernardeschi raggiunge Criscito e Insigne al Toronto: Ecco quanto guadagnerà E’ ufficiale: Federico Bernardeschi è un nuovo calciatore del Toronto. Il calciatore ex-Juve, raggiunge Criscito e Insigne nel club di MLS e, secondo Sky Sport, guadagnerà 5 mln di euro netti a stagione. Inoltre, il calciatore azzurro ha firmato un contratto quadriennale con bonus importanti. Se raggiungerà determinati risultati, infatti, avrà anche il rinnovo automatico dalla terza stagione per altri due anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022)raggiunge Criscito e Insigne alE’ ufficiale: Federicoè un nuovo calciatore del. Il calciatore ex-Juve, raggiunge Criscito e Insigne nel club di MLS e, secondo Sky Sport,5 mln di euro netti a stagione. Inoltre, il calciatore azzurro ha firmato un contratto quadriennale con bonus importanti. Se raggiungerà determinati risultati, infatti, avrà anche il rinnovo automatico dalla terza stagione per altri due anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

