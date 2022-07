«È stato peggio di una stretta di mano» (Di sabato 16 luglio 2022) Biden ha salutato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman battendogli il pugno, in un gesto che dimostra il mutato atteggiamento statunitense nei suoi confronti Leggi su ilpost (Di sabato 16 luglio 2022) Biden ha salutato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman battendogli il pugno, in un gesto che dimostra il mutato atteggiamento statunitense nei suoi confronti

Pubblicità

CottarelliCPI : 'Non c'è da preoccuparsi per il clima. Se gli oceani si alzano, il peggio che potrà accadere sarà che avremo più ca… - ilpost : «È stato peggio di una stretta di mano» - AMTomarchio : @Max06194502 Invece Conte che è stato raccattato da un comico assassino aveva anni di esperienza? La Meloni vincerà… - Giovann66413037 : @CristinaMolendi Bertinotti è stato un coglione ed un pessimo politico peggio di Conte. Lui faceva parte di una coa… - quaranta_vito : Charles LeClerc, senza ne saper leggere e scrivere, fa la staccata della vita... giusto per far capire al rivale, c… -