Crisi di governo, Conte: “Il nostro non era un No alla fiducia per Draghi, ma una reazione alle umiliazioni subite” (Di sabato 16 luglio 2022) “Il nostro non era un No alla fiducia, ma una reazione alle umiliazioni subite“. Dopo l’ennesima giornata di vertici e poco prima dell’inizio dell’assemblea congiunta con i parlamentari, Giuseppe Conte ha trasmesso un video in diretta dalla sede del Movimento 5 stelle. Ed è ripartito proprio dal voto a Palazzo Madama sul decreto Aiuti, a proposito del quale ha voluto specificare che la decisione di non partecipare è stata, per il leader, limitata al singolo provvedimento. Subito dopo invece, il presidente del Consiglio ha presentato le sue dimissioni (poi respinte). Per quanto riguarda il futuro, Conte ha ribadito che “il M5s non tiriamo Draghi per la giacchetta, M5s c’è se risposte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) “Ilnon era un No, ma una“. Dopo l’ennesima giornata di vertici e poco prima dell’inizio dell’assemblea congiunta con i parlamentari, Giuseppeha trasmesso un video in diretta dsede del Movimento 5 stelle. Ed è ripartito proprio dal voto a Palazzo Madama sul decreto Aiuti, a proposito del quale ha voluto specificare che la decisione di non partecipare è stata, per il leader, limitata al singolo provvedimento. Subito dopo invece, il presidente del Consiglio ha presentato le sue dimissioni (poi respinte). Per quanto riguarda il futuro,ha ribadito che “il M5s non tiriamoper la giacchetta, M5s c’è se risposte ...

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - annadelbello1 : RT @ErmannoKilgore: ?@GiuseppeConteIT? iscritti e elettori del #M5S,dopo che il sistema ha mostrato tutti i tentacoli in ogni istituzione d… - GiannaBrogioni : RT @mariamacina: La crisi politica congela e mette un'ipoteca sugli interventi più urgenti del governo. Inflazione, salari, energia, fisco.… -