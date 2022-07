Crisi di governo, Cingolani: “Perché non è un problema per il gas” - DIRETTA (Di sabato 16 luglio 2022) A La Ripartenza 2022, l'evento ideato da Nicola Porro, si parla della Crisi del gas e dei rischi per l'inverno che verrà. Sul palco Porro e Minzolini con il ministro Cingolani Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) A La Ripartenza 2022, l'evento ideato da Nicola Porro, si parla delladel gas e dei rischi per l'inverno che verrà. Sul palco Porro e Minzolini con il ministro

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - yenisey74 : @camelfarI65 L'unica cosa che ha gestito so noi stati i 200 mld che l'UE ha stanziato al precedente governo. Adesso… - hznll28 : RT @_lasilviaaa: Relazioni avute: zero. Crisi di governo vissute: una decina se non più. -