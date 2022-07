Covid | Veneto | scende curva contagi | +8 856 ultime 24 ore

Pubblicità

Scende lievemente la curva dei contagiin, 8.857 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9.264), ma con questo nuovo dato la regione arriva ad un soffio da una soglia impensabile due anni fa: 2 milioni di infezioni dall'inizio ...Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall'inizio dell'emergenza- 19. La Regione, come di consueto, ha ...(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - Scende lievemente la curva dei contagi Covid in Veneto, 8.857 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9.264), ma con questo nuovo dato la regione arriva ad un soffio da una so ...Un servizio di assistenza medica online offerto da un'azienda veronese, è a disposizione delle strutture del lago di Garda che intendono aderire. «Ha varie applicazioni ed è in grado di dare istruzion ...