Bernardeschi a Toronto: lo stipendio dell’ex Juve in MLS (Di sabato 16 luglio 2022) Bernrdeschi stipendio Toronto – Dopo Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, anche Federico Bernardeschi si prepara a trasferirsi al Toronto in MLS. Per il tecnico Bob Bradley (ex Ct degli Stati Uniti Fd’America) è la svolta tanto attesa per cercare di riportare il club canadese ad alti livelli in classifica, dopo il primo e unico titolo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 16 luglio 2022) Bernrdeschi– Dopo Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, anche Federicosi prepara a trasferirsi alin MLS. Per il tecnico Bob Bradley (ex Ct degli Stati Uniti Fd’America) è la svolta tanto attesa per cercare di riportare il club canadese ad alti livelli in classifica, dopo il primo e unico titolo Calcio e Finanza.

