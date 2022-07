AEW: Ancora un infortunio, ai box è finito Andrade El Idolo (Di sabato 16 luglio 2022) È un 2022 che finora ha visto molti protagonisti del ring rimanere fuori per infortuni più o meno gravi, ogni federazione ha i suoi problemi di infermeria, ma la più colpita è sicuramente la AEW con il campione del mondo CM Punk out e assieme a lui altre top star come Kenny Omega, Bryan Danielson, Adam Cole, a questo novero si è aggiunto nelle ultime ore anche Andrade El Idolo. Annunciato da Tony Khan Il dubbio era sicuramente venuto a qualcuno, sono tre settimane che il messicano non si vede in azione e a confermare il suo infortunio ci ha pensato Tony Khan su Twitter mentre rispondendo ai fan presentava la puntata di Rampage di stanotte. Il motivo dell’infortunio e quanto starà fuori Andrade non sono noti. L’infortunio è arrivato durante il match contro Fenix di tre ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 16 luglio 2022) È un 2022 che finora ha visto molti protagonisti del ring rimanere fuori per infortuni più o meno gravi, ogni federazione ha i suoi problemi di infermeria, ma la più colpita è sicuramente la AEW con il campione del mondo CM Punk out e assieme a lui altre top star come Kenny Omega, Bryan Danielson, Adam Cole, a questo novero si è aggiunto nelle ultime ore ancheEl. Annunciato da Tony Khan Il dubbio era sicuramente venuto a qualcuno, sono tre settimane che il messicano non si vede in azione e a confermare il suoci ha pensato Tony Khan su Twitter mentre rispondendo ai fan presentava la puntata di Rampage di stanotte. Il motivo dell’e quanto starà fuorinon sono noti. L’è arrivato durante il match contro Fenix di tre ...

