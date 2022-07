Ylenia Carrisi E’ Viva! Notizia Choc Dalla Spagna! (Di venerdì 15 luglio 2022) Nonostante siano passati molti anni, si continua a parlare della scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power. Di recente, sulla Tv spagnola, è stata data una Notizia bomba che ha fatto sperare, per un attimo, che la vicenda avesse un lieto fine. Purtroppo la Notizia si è rivelata essere una bufala. Ecco tutti gli aggiornamenti sul caso di Ylenia! Notizia bomba Dalla Spagna: Ylenia è viva, è sposata e ha due figli! La scomparsa di Ylenia Carrisi avvenuta all’inizio del 1994 a New Orleans, continua a far discutere. Soprattutto sulle Tv estere. In Italia da tempo, la vicenda è passata sotto silenzio. Nel nostro Paese infatti, ormai si pensa che non ci sia più nulla su cui indagare e che ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 15 luglio 2022) Nonostante siano passati molti anni, si continua a parlare della scomparsa di, la figlia di Albano e Romina Power. Di recente, sulla Tv spagnola, è stata data unabomba che ha fatto sperare, per un attimo, che la vicenda avesse un lieto fine. Purtroppo lasi è rivelata essere una bufala. Ecco tutti gli aggiornamenti sul caso dibombaSpagna:è viva, è sposata e ha due figli! La scomparsa diavvenuta all’inizio del 1994 a New Orleans, continua a far discutere. Soprattutto sulle Tv estere. In Italia da tempo, la vicenda è passata sotto silenzio. Nel nostro Paese infatti, ormai si pensa che non ci sia più nulla su cui indagare e che ...

