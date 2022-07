Volano stracci nel M5S: Fraccaro pubblica il fotomontaggio di Conte in versione Salvini al Papeete (Di venerdì 15 luglio 2022) Se non ci fossero in ballo le sorti del governo e del Paese, quanto pubblicato pochi minuti dopo le 14 da Riccardo Fraccaro nelle sue Stories su Whatsapp sarebbe da ricondurre a mere frizioni all’interno del MoVimento 5 Stelle. Ma quel fotomontaggio per criticare, aspramente, il Presidente del suo partito Giuseppe Conte segna un’ennesima scollatura all’interno dell’universo pentastellato. Perché l’ex Ministro – proprio del governo Conte – ha pubblicato (e poi rimosso, quando ormai era troppo tardi) un fotomontaggio in cui il suo leader assumeva le sembianze di Salvini al Papeete. Con tanto di mojito in mano. Riccardo Fraccaro la tocca pianisssssimo pic.twitter.com/TywdeSD3Xs — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) July ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Se non ci fossero in ballo le sorti del governo e del Paese, quantoto pochi minuti dopo le 14 da Riccardonelle sue Stories su Whatsapp sarebbe da ricondurre a mere frizioni all’interno del MoVimento 5 Stelle. Ma quelper criticare, aspramente, il Presidente del suo partito Giuseppesegna un’ennesima scollatura all’interno dell’universo pentastellato. Perché l’ex Ministro – proprio del governo– hato (e poi rimosso, quando ormai era troppo tardi) unin cui il suo leader assumeva le sembianze dial. Con tanto di mojito in mano. Riccardola tocca pianisssssimo pic.twitter.com/TywdeSD3Xs — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) July ...

