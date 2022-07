Victoria Cabello ritorna in tv con un programma tutto suo: ecco dove (Di venerdì 15 luglio 2022) È arrivata la notizia che tutti i telespettatori di Pechino Express 2022 stavano aspettando con ansia. Victoria Cabello ritornerà in televisione con un programma tutto suo. Finalmente diranno in tanti. La conduttrice di Very e Victor Victoria da tempo si era allontanata dal mondo della televisione a causa di una malattia. Ma nel travel reality Sky ha ampiamente dimostrato non solo di essere pronta a riprendere laddove aveva lasciato, ma anche a brillare come una supernova. In un mondo in cui tutti si improvvisano tutto, lei che il mestiere lo conosce davvero, sa incantare la telecamera e fare da mattatrice, finalmente ritornerà ad avere uno spazio tutto suo. Victoria Cabello ritorna con un ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 15 luglio 2022) È arrivata la notizia che tutti i telespettatori di Pechino Express 2022 stavano aspettando con ansia.ritornerà in televisione con unsuo. Finalmente diranno in tanti. La conduttrice di Very e Victorda tempo si era allontanata dal mondo della televisione a causa di una malattia. Ma nel travel reality Sky ha ampiamente dimostrato non solo di essere pronta a riprendere ladaveva lasciato, ma anche a brillare come una supernova. In un mondo in cui tutti si improvvisano, lei che il mestiere lo conosce davvero, sa incantare la telecamera e fare da mattatrice, finalmente ritornerà ad avere uno spaziosuo.con un ...

