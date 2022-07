Tommaso Zorzi, problemi in aeroporto: “Mattinata disagio” (Di venerdì 15 luglio 2022) Una nuova partenza di Tommaso Zorzi frenata in aeroporto: ecco cosa è accaduto al giovane conduttore milanese Non è il primo e probabilmente neanche l’ultimo che si troverà davanti a qualche insidia in aeroporto in una estate bollente sia per clima che voli. Tommaso Zorzi questa mattina si apprestava a partire dall’aeroporto internazionale di Napoli, Capodichino, ma qualche imprevisto ha complicato la sua attesa del volo. Dopo la serata di ieri a Benevento, dove il conduttore ha presenziato insieme al cast di Drag Race per un evento, Tommy ha dovuto fare rientro a Milano, non senza complicazioni: “Mattinata disagio” – ha scritto su Instagram anticipando il contenuto di una storia – . A partire dall’aeroporto stracolmo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Una nuova partenza difrenata in: ecco cosa è accaduto al giovane conduttore milanese Non è il primo e probabilmente neanche l’ultimo che si troverà davanti a qualche insidia inin una estate bollente sia per clima che voli.questa mattina si apprestava a partire dall’internazionale di Napoli, Capodichino, ma qualche imprevisto ha complicato la sua attesa del volo. Dopo la serata di ieri a Benevento, dove il conduttore ha presenziato insieme al cast di Drag Race per un evento, Tommy ha dovuto fare rientro a Milano, non senza complicazioni: “” – ha scritto su Instagram anticipando il contenuto di una storia – . A partire dall’stracolmo ...

Pubblicità

tommaso_zorzi : @matteosalvinimi Ma come, la destra è sempre stata per la concorrenza e la stimolazione del mercato. Ora cosa facci… - tommaso_zorzi : Pronti. Partenza. Vediamo chi ha la stoffa ?? #TailorMade - tommaso_zorzi : Allora? Commenti? ?? #TailorMade - Malvy34087444 : RT @EliiiLuc: Tommaso Maria Zorzi buonasera, qui giusto per farle sapere che vedere un giovane che con talento e soprattutto cervello piano… - pizzibar : RT @discoveryplusIT: Un servizio stellare ?????????? @tommaso_zorzi sa come coccolare i suoi apprendisti sarti ???? #TailorMade #ChiHaLaStof… -