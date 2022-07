Stasera in TV 15 luglio 2022: New Amsterdam e Top Dieci (Di venerdì 15 luglio 2022) I palinsesti televisivi di venerdì 15 luglio 2022 sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Qual è la programmazione tv di Stasera? Scopriamolo! Programmi Stasera TV prima serata 15 luglio 2022 La programmazione serale di venerdì 15 luglio 2022 è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 propone il programma Top Dieci, condotto da Carlo Conti. Canale 5, invece, offre l'ultima puntata della quarta stagione di New Amsterdam. Quanti desiderano trascorrere la serata con una bel film hanno ampia libertà di scelta: da Le streghe di Eastwick su Twenty Seven alla pellicola in prima visione La rivincita delle sfigate su Rai3, passando per Il Mio Grosso Grasso ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 luglio 2022) I palinsesti televisivi di venerdì 15sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Qual è la programmazione tv di? Scopriamolo! ProgrammiTV prima serata 15La programmazione serale di venerdì 15è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 propone il programma Top, condotto da Carlo Conti. Canale 5, invece, offre l'ultima puntata della quarta stagione di New. Quanti desiderano trascorrere la serata con una bel film hanno ampia libertà di scelta: da Le streghe di Eastwick su Twenty Seven alla pellicola in prima visione La rivincita delle sfigate su Rai3, passando per Il Mio Grosso Grasso ...

