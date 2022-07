Spread Btp-Bund in rialzo oltre i 200 punti: quali sono i rischi della crisi di Governo e cosa succede ai mutui (Di venerdì 15 luglio 2022) Spread Btp-Bund in rialzo a 225 punti dopo la crisi di Governo italiana che si è ufficialmente aperta dopo la decisione del premier Draghi di rassegnare le dimissioni. L’instabilità politica del Paese ha avuto immediate ripercussioni sull’economia nazionale, come dimostra i numeri del mercato. Spread Btp-Bund in rialzo oltre i 200 punti dopo la crisi di Governo Nella mattinata di venerdì 15 luglio, lo Spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha aperto in rialzo a 225 punti a fronte della chiusura registrata nella serata di giovedì 14 a 217 che si è poi attestata a 220 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 luglio 2022)Btp-ina 225dopo ladiitaliana che si è ufficialmente aperta dopo la decisione del premier Draghi di rassegnare le dimissioni. L’instabilità politica del Paese ha avuto immediate ripercussioni sull’economia nazionale, come dimostra i numeri del mercato.Btp-ini 200dopo ladiNella mattinata di venerdì 15 luglio, lotra Btp italiani etedeschi ha aperto ina 225a frontechiusura registrata nella serata di giovedì 14 a 217 che si è poi attestata a 220 ...

