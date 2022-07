Serena Mollicone, giudici in camera di consiglio per la sentenza. Il verdetto dopo 21 anni di depistaggi, misteri e un suicidio (Di venerdì 15 luglio 2022) I giudici della Corte d’Assise di Cassino sono entrati in camera di consiglio per decidere in merito alla cinque richieste di condanna per l’omicidio di Serena Mollicone, morta il primo giugno del 2001 ad Arce. La Procura di Cassino ha chiesto una condanna a 24 anni per Marco Mottola, 30 per il padre Franco, ex comandante della caserma e 21 anni per la moglie Anna Maria. I tre sono accusati di concorso in omicidio. I giudici sono chiamati a decidere anche sulla richiesta di condanna a 15 anni per Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in omicidio, e a 4 anni per l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano a cui è contestato il favoreggiamento. La sentenza è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Idella Corte d’Assise di Cassino sono entrati indiper decidere in merito alla cinque richieste di condanna per l’omicidio di, morta il primo giugno del 2001 ad Arce. La Procura di Cassino ha chiesto una condanna a 24per Marco Mottola, 30 per il padre Franco, ex comandante della caserma e 21per la moglie Anna Maria. I tre sono accusati di concorso in omicidio. Isono chiamati a decidere anche sulla richiesta di condanna a 15per Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in omicidio, e a 4per l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano a cui è contestato il favoreggiamento. Laè ...

