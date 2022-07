(Di venerdì 15 luglio 2022) Unha preso fuoco sull'autostrada A25, al km 109,6, in direzione Pescara. In salvo il conducente e i passeggeri, che sono stati prelevati da un bus sostitutivo, come rende noto Strada dei ...

Pubblicità

AnsaAbruzzo : Pullman in fiamme, chiusa A25 tra Aielli/Celano e Pescina - MarsicaW : PULLMAN IN FIAMME: CHIUSA A25 TRA AIELLI/CELANO E PESCINA Un pullman ha preso fuoco sulla carreggiata sinistra dell… -

NapoliToday

Unha preso fuoco sull'autostrada A25, al km 109,6, in direzione Pescara. In salvo il ... Vigili del Fuoco e squadra antincendio di Strada dei Parchi sono in azione per estinguere le. Per ...Sanremo - Savona, che può proiettare i biancoblù sempre piu vicini alla vetta, due. Ritrovo ...avuto la prontezza di staccare subito la corrente e chiamare i Pompieri che hanno spento le... Fiamme sul bus, paura a Mergellina|VIDEO (ANSA) - L'AQUILA, 15 LUG - Un pullman ha preso fuoco sull'autostrada A25 ... Vigili del Fuoco e squadra antincendio di Strada dei Parchi sono in azione per estinguere le fiamme. Per agevolare le ...Celano – Strada dei Parchi comunica che “un pullman ha preso fuoco sulla carreggiata sinistra. In salvo conducente e passeggeri, che sono stati prelevati da un bus sostitutivo. VVF e squadra ...