Primo giorno di trattative con due certezze: Draghi non cambia idea, M5S nel caos (Di venerdì 15 luglio 2022) Quanto reggerà? Il Primo dei 5 giorni dalle dimissioni di Draghi al suo ritorno alla camera è passato con questa domanda su tutte. La cosa curiosa è che il dubbio vale davvero per tutti i protagonisti di questa vicenda. Primo tra tutti, in ordine di importanza, proprio il premier dimissionario. Davvero, si chiedono tutti gli analisti e soprattutto ogni politico, terrà la barra dritta fino in fondo senza passi indietro rispetto la scelta di lasciare Palazzo Chigi? Il sentiment di oggi va nella direzione del Si. Draghi, è quello che si dice, non ha nessuna intenzione di cambiare idea. Almeno oggi. Molto meno sicura è invece la rotta del Movimento 5 Stelle. Oggi per i grillini è stata l'ennesima giornata di riunioni, segno che il mare non è per nulla calmo. In mattinata si era sparsa la ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 luglio 2022) Quanto reggerà? Ildei 5 giorni dalle dimissioni dial suo ritorno alla camera è passato con questa domanda su tutte. La cosa curiosa è che il dubbio vale davvero per tutti i protagonisti di questa vicenda.tra tutti, in ordine di importanza, proprio il premier dimissionario. Davvero, si chiedono tutti gli analisti e soprattutto ogni politico, terrà la barra dritta fino in fondo senza passi indietro rispetto la scelta di lasciare Palazzo Chigi? Il sentiment di oggi va nella direzione del Si., è quello che si dice, non ha nessuna intenzione dire. Almeno oggi. Molto meno sicura è invece la rotta del Movimento 5 Stelle. Oggi per i grillini è stata l'ennesima giornata di riunioni, segno che il mare non è per nulla calmo. In mattinata si era sparsa la ...

